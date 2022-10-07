Президент: Европа нуждается в сообществе тех, кто умеет защищать мир и ставить на место любых террористов

КИЕВ. 7 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что обратился к ведущим европейским лидерам на саммите Европейского политического сообщества где заявил, что “Европа нуждается в сообществе тех, кто умеет защищать мир и ставить на место любых террористов”, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ведущим европейским лидерам на саммите Европейского политического сообщества, который состоялся 6 октября в Праге.

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“Призвал их сделать все для того, чтобы этот наш новый формат сотрудничества в Европе, который объединяет разные государства: от Исландии до Азербайджана, от Испании до Турции, – мог стать не просто объединением политиков, а объединением миротворцев. Европа нуждается в сообществе тех, кто умеет защищать мир и ставить на место любых террористов”, — сказал Президент.

Напомним

Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон на европейском саммите в Чехии заверили о готовности оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.