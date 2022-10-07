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В Украине водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

В Украине водителям автобусов и такси запретили включать музыку в салоне

КИЕВ. 7 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 7 октября, в Украине водителям автобусов и такси запретили включать музыку или другие звуковые сигналы в салоне, со ссылкой на соответствующий Закон Украины 2310-IX информирует УНН.

Детали

Водителям автобусов или маршруток запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. В салоне можно озвучивать информацию о поездке.

Передача звука может осуществляться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон - только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Так, в такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров. Транслировать музыку и другие звуки можно через индивидуальные наушники пассажиров.

Напомним

В феврале 2020 года на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта №3006 о запрете акустического насилия

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7273-д об ограничении публичного использования русской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в список музыкальных исполнителей, осуждающих войну против Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, музыка, маршрутки, фильм, автобусы, такси
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