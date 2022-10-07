США предоставят Украине 55 млн долл. для подготовки к зиме в условиях войны

КИЕВ. 7 октября. УНН. Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме в условиях войны против россии. Средства направят на ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, которое поставляет газ в дома, учреждения медицины и образования, а также предприятий во всех регионах страны, пишет УНН со ссылкой на сайт USAID.

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"Эти новые средства являются дополнением к той значительной помощи, которую USAID предоставляет энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и помогут обеспечить бесперебойное снабжение украинцев теплом и горячей водой. В рамках этой инициативы USAID уже предоставило трубы и другое оборудование, которое помогло восстановить предоставление коммунальных услуг 22 тыс. киевлянам, потерявшим доступ к этим услугам в результате разрушения гражданской инфраструктуры российскими войсками", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, USAID предоставит электрогенераторы для больниц, центров пребывания внутренне перемещенных лиц и приютов социально уязвимых граждан. Сообщается, что первоочередное внимание при оказании помощи будет уделяться регионам, наиболее пострадавшим от войны, - Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

Программа, в рамках которой предоставляются средства, - "Энергетическая безопасность" - рассчитана на пять лет и направлена на помощь Украине в создании более безопасного и прозрачного энергосектора, что обеспечит "надежные и доступные поставки энергии украинцам наряду со снижением зависимости от российского газа и электроэнергии".

Напомним

Соединенные Штаты готовы предоставлять Украине ежемесячную помощь в размере 1,5 млрд долларов до тех пор, пока будет продолжаться война с россией.