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Япония ввела новые санкции против рф

Япония ввела новые санкции против рф

КИЕВ. 7 октября. УНН. Правительство Японии в ответ на аннексию оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины ввело дополнительные санкции в отношении рф. Они касаются более чем 80 граждан и 9 организаций страны. Их активы будут заморожены. Санкционный список опубликован на сайте МИД страны, информирует УНН.

Детали

Под ограничения попал полномочный представитель в северо-кавказском федеральном округе юрий чайка, родственники главы чечни рамзана кадырова, министра обороны сергея шойгу, директора росгвардии виктора золотова, председателя совета федерации валентины матвиенко, премьер-министра михаила мишустина, председателя совета федерации валентины матвиенко, заместителя председателя совета безопасности дмитрия медведева.

Более того, в список включены российская гимнастка алина кабаева, пропагандистка и главный редактор телеканала RT маргарита симоньян и генерал вс рф юрий грехов.

Также Япония ввела ограничения против организации «Русич», корпорации «Ростех», концерна «Калашников», «Созвездие», а также против коллаборантов, поддерживающих вооруженную агрессию рф. 

В свою очередь, заместитель главного секретаря Кабинета министров Кихара Сейдзи заявил журналистам, что действия, которые россия называет «референдумами» и «инкорпорацией», посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины и являются нарушением международного права.

Он отметил, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими членами G7 и мировым сообществом, чтобы продвигать вперед жесткие санкции против россии.

Дополнение 

6 октября ЕС принял очередной пакет санкций против россии в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Япония, аннексия, война
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