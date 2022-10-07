Рада назначила Пышного главой Нацбанка

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Национального банка Украины. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, информирует УНН.

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"290 голосов за назначение Андрея Пышного главой Национального банка", – написала Василевская.

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Андрей Пышный с 2014-го до 2020 года был главой правления Ощадбанка. В 2005 году окончил Украинскую академию банковского дела НБУ.

Напомним

4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем". Позже ему сообщили о подозрении в хищении государственных 206 млн грн во время управления Укргазбанком.

6 октября Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР постановление о назначении на это пост Андрея Пышного.