Новости: Политика
7 октября 2022, 12:24 • Юлия Шрамко • 35325
Эрдоган переговорил с путиным: отметил готовность к вкладу в мир в Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, сообщает Anadolu, пишет УНН.
Детали
Как сообщается со ссылкой на управление связей администрации президента Турции, "состоялся обмен мнениями относительно последних процессов вокруг войны рф и Украины".
"Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное решение украинского вопроса в пользу всех сторон", - говорится в сообщении.
Также указано, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и москвы.
Дополнение
Турция неоднократно заявляла, что готова стать посредником в переговорах Украины и рф.
Источник: УНН
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