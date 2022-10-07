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Эрдоган переговорил с путиным: отметил готовность к вкладу в мир в Украине

Эрдоган переговорил с путиным: отметил готовность к вкладу в мир в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным, сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

Как сообщается со ссылкой на управление связей администрации президента Турции, "состоялся обмен мнениями относительно последних процессов вокруг войны рф и Украины".

"Глава турецкого государства подтвердил готовность внести вклад в мирное решение украинского вопроса в пользу всех сторон", - говорится в сообщении.

Также указано, что главы государств обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и москвы.

Дополнение

Турция неоднократно заявляла, что готова стать посредником в переговорах Украины и рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Турция, Реджеп Эрдоган
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