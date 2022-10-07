Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям россии против Украины

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада призвала международные организации и страны создать специальный международный трибунал по преступлениям россии против Украины. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, из депутатского корпуса, пишет УНН.

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"Верховная Рада предлагает создать специальный международный трибунал по преступлениям россии против Украины", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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Обращение, в частности, адресовано к ООН, Европейскому Союзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

Как объясняют авторы соответствующего постановления №8094, за которое отдали 283 голоса, "создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство россии за совершение преступления агрессии против Украины". Создание специального трибунала закрывает этот пробел, указывают в парламенте.

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