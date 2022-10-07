Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 -0,1389 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии
Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5730

Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям россии против Украины

Рада призвала создать специальный трибунал по преступлениям россии против Украины

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада призвала международные организации и страны создать специальный международный трибунал по преступлениям россии против Украины. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, из депутатского корпуса, пишет УНН.

Цитата

"Верховная Рада предлагает создать специальный международный трибунал по преступлениям россии против Украины", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Детали

Обращение, в частности, адресовано к ООН, Европейскому Союзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

Как объясняют авторы соответствующего постановления №8094, за которое отдали 283 голоса, "создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство россии за совершение преступления агрессии против Украины". Создание специального трибунала закрывает этот пробел, указывают в парламенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, трибунал, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.