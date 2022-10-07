Рада обратилась к миру по осуждению оккупации россией Северных территорий Японии

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада обратилась к международному сообществу относительно осуждения оккупации россией Северных территорий Японии. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, из депутатского корпуса, пишет УНН.

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"Рада обратилась к международным организациям по осуждению оккупации россией Северных территорий Японии", - отметил в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Детали

В пояснительной записке к соответствующему постановлению его инициаторы отмечают, что "как известно, в период с августа по сентябрь 1945 года СССР незаконно оккупировал Северные территории Японии, а впоследствии провел и депортацию японского населения. Вместе с тем, в Совместной декларации Союза Советских Социалистических Республик и Японии от 19 октября 1956 года указано, что Советский Союз согласился после нормализации двусторонних отношений с Японией и заключения мирного договора передать острова Хабомаи и Шикотан Японии. Однако до сих пор российская федерация как "правопреемник СССР" не выполнила своих обязательств".

"Полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против Украины в очередной раз показала, что вопрос демаркации границ суверенных государств и последующее безоговорочное уважение к территориальной целостности независимых государств является краеугольным камнем надлежащего сосуществования всех членов международного сообщества", - указали авторы документа.

Поэтому, как отметил нардеп Гончаренко, Верховная Рада заявила поддержку позиции Японии относительно ее Северных территорий и призвала ООН, Европейский парламент, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО и другие парламенты мира выразить поддержку и соответствующие действия по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

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