ВР сделала воинский учет женщин добровольным

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада в целом приняла закон №6482 о добровольном воинском учете женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Детали

"Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных", – говорится в законопроекте.

Однако обязательно на военный учет должны стать женщины, которые работают в медицине:

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

Напомним

6 сентября 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ о переносе воинского учета женщин на год – до 1 октября 2023 года.