Рада начала рассмотрение Бюджета-2023: далее - более тысячи правок

КИЕВ. 7 октября. УНН. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Государственном бюджете на 2023 год - далее рассмотрение 1270 правок. Об этом сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу, 7 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня парламент начал рассмотрение Бюджета на 2023 год в первом чтении. Это голосование по предложениям народных депутатов. Пока документ (правки депутатов в бюджет, не Бюджет) принят за основу", - написал он.

Детали

По данным нардепа, "за" предварительное одобрение правок депутатов отдали 269 голосов.

"Далее рассмотрение 1270 правок. После него состоится голосование правок депутатов "в целом", что будет означать принятие Бюджета-2023 в первом чтении. Вот такая сложная процедура", - заметил Железняк.

Дополнение

Комитет ВР 6 октября поддержал проект Госбюджета на 2023 год.