Испания передала Украине бронеавтомобили и "скорые" - Минобороны

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министерство обороны Испании предоставило Украине очередную партию помощи, а именно: 8 бронированных автомобилей, 2 кареты скорой помощи и 5 тонн медицинских товаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует УНН.

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«Транспортные средства и медицинские материалы были предоставлены армией, военно-морским флотом и военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME) Испании, а транспортировка организована Группой поддержки прогнозирования (GAPRO)», - говорится в сообщении.

Детали

Новые поставки продолжают обязательства Министерства обороны Испании по поддержке Украины в войне с агрессором.

Как отмечается, Испания действует в координации со странами Атлантического альянса, ЕС и Группой доноров, состоящей из 45 стран, и внесла более 200 млн евро, которые она перечислила в Европейский фонд мира для Украины.

Дополнение

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Как отмечается, финансирование будет направлено на усиление обороноспособности Украины.

Франция предоставит Украине военную помощь в дополнение к переданной ранее.