Подоляк озвучил свой прогноз относительно дальнейшей судьбы памятника Екатерине II в Одессе

КИЕВ. 7 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прогнозирует, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе таки снесут. В частности, он назвал этот вопрос временным, передает УНН.

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“Я думаю, что памятник Екатерине - это временный вопрос, который исчезнет достаточно быстро. Мне кажется, что в Одессе все будет правильно, и там гораздо больше проукраинского сегодня, чем было буквально до начала этой войны. Когда тебя бомбардируют, ты начинаешь более сознательно относиться к тому, что происходит вокруг”, - сказал Подоляк.

Контекст

Последние месяцы в Одессе не утихают дискуссии и даже митинги относительно дальнейшей судьбы памятника российской императрице Екатерине II. Еще в июле на сайте Президента была зарегистрирована петиция с требованием сноса памятника, которая быстро набрала нужное количество голосов.

Автор петиции отмечала, что содержание памятника стоит городу немалых денег, а сама Екатерина II "способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, ввела политику принудительной русификации и диктата чужой культуры".

За снос памятника также выступали историки и общественные деятели, которые акцентировали внимание и на том, что заказчик и спонсор возведения Екатерины II - экс-депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан - тесно связан с российскими спецслужбами. Также утверждалось, что средства Тарпану на памятник якобы предоставляло “Россотрудничество” – российское федеральное агентство, которое с конца прошлого года находится в Украине под санкциями.

Напомним

Руслан Тарпан сейчас является подозреваемым в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Из-за этого ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С 2017 года Тарпан числится в розыске, а скрывается от украинского правосудия, по данным прокуратуры, в ОАЭ.

На наличие вероятных связей Тарпана с рф указывала ранее нардеп Соломия Бобровская. Она подчеркивала, что Тарпан “уже давно работает на российские интересы”, а также является "коллаборантом, который прямо и косвенно помогал российским и пророссийским силам в Украине разрушать Украину изнутри: информационно, экономически, политически".

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