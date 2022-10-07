"Способ циничного пиара": нардеп Яценко снова хочет лишить политиков финансирования

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат Антон Яценко пытается лишить политические партии финансирования. Соответствующие предложения он внес в проект Госбюджета на следующий год. Об этом нардеп сообщил у себя в Facebook, передает УНН.

Детали

Нардеп предлагает исключить из документа расходы по государственной программе “Финансирование уставной деятельности политических партий” в сумме более 366 млн грн и перенаправить их на нужды военных.

В то же время коллеги такую инициативу не поддерживают. Нардеп Михаил Волынец в комментарии УНН отметил, что лишение партий финансирования станет толчком политических сил к коррупции.

Цитата

“Таким образом толкаются политические силы к тому, что их будут финансировать или олигархи, или органы власти. Я беспартийный. Поскольку я председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и председатель независимого профсоюза, и всю жизнь от периода еще развала советского союза знаю, что вся работа требует финансового ресурса. Так же и профсоюзы – мы живем за счет членских взносов, отчислений. При этом партии не имеют такой возможности – чтобы это проводилось централизованно. Закон предусматривает финансирование, так зачем выдумывать что-то? Возможно, даже пиарится. Такой себе способ циничного пиара”, - отметил Волынец.

Напомним

Яценко уже не впервые пытается лишить политиков финансирования. Так в 2020 году, во время пандемии коронавируса, он предлагал перенаправить трехмесячную зарплату нардепов на финансирование больниц. Летом этого года Яценко зарегистрировал законопроект, которым предлагает на время действия военного положения снизить зарплаты нардепов до “минималки” и лишить их всех льгот. Вместе с тем он не смог посчитать, сколько именно удастся сэкономить на нардепах. В Раде такую инициативу уже окрестили популистской и несущей коррупционные риски.

Народный депутат Ярослав Железняк считает, что идея об уменьшении зарплат парламентариев могла прийти в голову человеку, который успел наворовать много денег, а потому не обращал внимания на депутатскую зарплату.

Отметим, что против Яценко открыли два уголовных дела, в том числе за незаконное обогащение.