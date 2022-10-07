Интересное понимание слова "мир": Подоляк о Нобелевской премии для рф и беларуси

КИЕВ. 7 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если премию получают представители стран-агрессоров. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

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"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, которые напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал Подоляк в Twitter.

Напомним

Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили белорусскому правозащитнику Алесю Бяляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".