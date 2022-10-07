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Интересное понимание слова "мир": Подоляк о Нобелевской премии для рф и беларуси

Интересное понимание слова "мир": Подоляк о Нобелевской премии для рф и беларуси

КИЕВ. 7 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Нобелевского комитета интересное понимание слова "мир", если премию получают представители стран-агрессоров. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, которые напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал Подоляк в Twitter.

Напомним

Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили белорусскому правозащитнику Алесю Бяляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

Источник: УНН
Теги: Нобелевская премия, Офис президента Украины
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