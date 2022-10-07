Рада приняла Бюджет-2023 в первом чтении: что предусматривается
КИЕВ. 7 октября. УНН. Законопроект о Государственном бюджете на 2023 год принят парламентом за основу. Об этом сообщили из депутатского корпуса в пятницу, 7 октября, пишет УНН.
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«Парламент утвердил проект Бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок, за проголосовали – 251», - сообщил в частности народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Детали
Нардеп отметил, что рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.
Железняк также сообщил о голосовании за Бюджет-2023 в первом чтении по фракциям:
- СН - 194
- ЕС - 0
- Батькивщина - 0
- Платформа за жизнь и мир - 17
- За будущее - 1
- Голос - 7
- Доверие - 17
- Восстановление Украины - 11
«Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось», - отметил Железняк.
По его словам, осталось только две «балансовые правки» (те, что прямо прописаны в заключении комитета):
- +2 млрд ГФРР
- + 446 млн соцзащиты детей и семьи
«В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования «марафона» на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ). Все остальные правки остались, как в решении комитета и на добрую волю правительства», - сообщил Железняк.
Основные показатели
В Государственном бюджете на 2023 год, как сообщалось, заложено:
- рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном (консервативный прогноз)
- средняя зарплата на уровне 18,5 тыс. грн
- инфляция может достичь 30%
- среднегодовой курс доллара в районе 42 гривен
- главный приоритет - оборона и безопасность - более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета.
Дополнение
Комитет ВР 6 октября поддержал проект Госбюджета на 2023 год.