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Рада приняла Бюджет-2023 в первом чтении: что предусматривается

Рада приняла Бюджет-2023 в первом чтении: что предусматривается

КИЕВ. 7 октября. УНН. Законопроект о Государственном бюджете на 2023 год принят парламентом за основу. Об этом сообщили из депутатского корпуса в пятницу, 7 октября, пишет УНН.

Цитата

«Парламент утвердил проект Бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок, за проголосовали – 251», - сообщил в частности народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

Нардеп отметил, что рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.

Железняк также сообщил о голосовании за Бюджет-2023 в первом чтении по фракциям:

  • СН - 194
  • ЕС - 0
  • Батькивщина - 0
  • Платформа за жизнь и мир - 17
  • За будущее - 1
  • Голос - 7
  • Доверие - 17
  • Восстановление Украины - 11

«Часа два рассматривали правки. В результате ничего не изменилось», - отметил Железняк.

По его словам, осталось только две «балансовые правки» (те, что прямо прописаны в заключении комитета):

  • +2 млрд ГФРР
  • + 446 млн соцзащиты детей и семьи

«В зале удалось сбить правку об увеличении финансирования «марафона» на 1,4 млрд, также сбили правку №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права КМУ). Все остальные правки остались, как в решении комитета и на добрую волю правительства», - сообщил Железняк.

Основные показатели

В Государственном бюджете на 2023 год, как сообщалось, заложено:

  • рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном (консервативный прогноз)
  • средняя зарплата на уровне 18,5 тыс. грн
  • инфляция может достичь 30%
  • среднегодовой курс доллара в районе 42 гривен
  • главный приоритет - оборона и безопасность - более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета.

Дополнение

Комитет ВР 6 октября поддержал проект Госбюджета на 2023 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Бюджет-2023
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