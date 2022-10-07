рф манипулирует темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины - Зеленский

КИЕВ. 7 октября. УНН. россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Чтобы остановить освобождение Украины, россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы.

Очевидно, что россия не хочет никаких настоящих переговоров. Потому что если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова. Мы должны не дать ей сделать это», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что россия с помощью переговоров с Украиной хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния.

российский диктатор владимир путин заявлял, что хочет переговоров с Украиной, но без обсуждения аннексии оккупированных территорий.

Зеленский ввел в действие решение СНБО с упоминанием о невозможности проведения переговоров с путиным.

В кремле отреагировали на решение Владимира Зеленского отказаться от переговоров с путиным. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, сказал, что в кремле готовы «ждать».