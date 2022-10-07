Резников встретился главой Комитета Бундестага по вопросам обороны: обсудили помощь Украине

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников встретился председателем Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, передает УНН. Чиновники обсудили помощь Украине в виде систем противовоздушной обороны.

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“У меня был теплый и дружеский разговор с нашим партнером из Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председателем комитета по обороне. Я с нетерпением жду продуктивной дискуссии, которая принесет практические результаты, включая обязательства’по укреплению украинского ПВО”, — сообщил Резников.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз пришлет в Украину больше военной техники, включая дальнобойное оружие из Франции.