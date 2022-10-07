рф стремится принудить европейцев к энергетической бедности - Зеленский

КИЕВ. 7 октября. УНН. россия не должна достичь успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии. Об этом, по информации пресс-службы ОП, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета, передает УНН.

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«Вся Европа поставлена в условия жесткого ценового кризиса, когда через манипуляции с энергорынком россия достигает невиданного давления на уровень жизни абсолютного большинства европейцев. И все мы из-за захвата российскими войсками Запорожской атомной станции находимся на грани радиационной катастрофы», - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что это страшные условия.

«Но мы все – вместе, мы мощно защищаемся, мы не оставили нашей задачи. россия не должна достичь успеха в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии. Ключевой вызов при этом – именно в Украине. Первое – это физическая защита энергетических объектов от российских ударов. Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить россии оставить людей зимой без тепла и электричества», - рассказал Зеленский.

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Второе, добавил Зеленский - это Запорожская атомная станция.

«Мы должны наконец заставить россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию. И это не только о военной технике россии, но и о выводе всех боевиков со станции. Прямо сейчас на Запорожской станции находятся 500 российских террористов. И им там не место!"» - подчеркнул Президент.

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Он считает, что это абсолютно необходимо для радиационной безопасности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы Украина имела нужный объем электричества для экспорта. Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС.

«Третье – это восстановление. Быстрое восстановление объектов, которые россия разрушила боевыми действиями», - сказал Зеленский.