В ООН появится спецдокладчик о нарушении прав человека в россии

КИЕВ. 7 октября. УНН. Совет ООН по правам человека создаст должность специального докладчика о нарушениях прав человека в россии, передает УНН.

Детали

По данным ООН, за это 7 октября проголосовали 17 стран-членов Совета, против – шесть, остальные – воздержались. Такое решение впервые приняли в отношении страны, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН.

Как пишет "Радио Свобода", решение приняли из-за многолетних сообщений о нарушениях прав человека в россии, которые требуют международного ответа. Особое внимание Совет по правам человека обращает на принятие Москвой после 24 февраля новых законов о "фейках" и "дискредитации армии", ограничивающих свободу слова, и усиливающееся преследование правозащитных групп.

Совет ООН по правам человека учредил пост Спецдокладчика по ситуации с правами человека в России. pic.twitter.com/6LUydThK1y — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 7 октября 2022

Добавим

Специальный докладчик будет фиксировать факты нарушения прав человека в стране, работать с гражданским обществом и местными правозащитными инициативами, и предоставлять сведения и рекомендации международным организациям.

Пока непонятно, будут ли сотрудничать с докладчиком власти самой россии и ее официальные органы, занимающиеся защитой прав человека. Как уточняет правозащитный сайт "ОВД-Инфо", представители россии в органах ООН в Женеве неоднократно высказывались против проекта, называя его "одиозным".