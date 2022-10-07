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В ООН появится спецдокладчик о нарушении прав человека в россии

В ООН появится спецдокладчик о нарушении прав человека в россии

КИЕВ. 7 октября. УНН. Совет ООН по правам человека создаст должность специального докладчика о нарушениях прав человека в россии, передает УНН

Детали

По данным ООН, за это 7 октября проголосовали 17 стран-членов Совета, против – шесть, остальные – воздержались. Такое решение впервые приняли в отношении страны, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН.

Как пишет "Радио Свобода", решение приняли из-за многолетних сообщений о нарушениях прав человека в россии, которые требуют международного ответа. Особое внимание Совет по правам человека обращает на принятие Москвой после 24 февраля новых законов о "фейках" и "дискредитации армии", ограничивающих свободу слова, и усиливающееся преследование правозащитных групп.

Добавим

Специальный докладчик будет фиксировать факты нарушения прав человека в стране, работать с гражданским обществом и местными правозащитными инициативами, и предоставлять сведения и рекомендации международным организациям.

Пока непонятно, будут ли сотрудничать с докладчиком власти самой россии и ее официальные органы, занимающиеся защитой прав человека. Как уточняет правозащитный сайт "ОВД-Инфо", представители россии в органах ООН в Женеве неоднократно высказывались против проекта, называя его "одиозным".

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
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