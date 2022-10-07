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МВФ выделил Украине около 1,3 млрд долл финпомощи. Деньги сегодня пойдут в страну

МВФ выделил Украине около 1,3 млрд долл финпомощи. Деньги сегодня пойдут в страну

КИЕВ. 7 октября. УНН. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) поддержал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере около 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

«Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долл. в рамках Rapid Financing Instrument. Деньги сегодня пойдут в Украину. Спасибо за поддержку Кристалине Георгиевой и исполнительному совету МВФ!» - написал Зеленский в Twitter.

Детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что это означает, что общее финансирование от Фонда с начала войны составит 2,7 млрд долларов.

«Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для усиления устойчивости нашей экономики. Всего с начала полномасштабной войны международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов. Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит в пятницу запрос Украины о выделении 1,3 миллиарда долларов в качестве дополнительного экстренного финансирования.

В марте, вскоре после начала войны, МВФ предоставил Украине экстренную помощь объемом 1,4 миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский
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