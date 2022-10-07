В течение недели ВСУ освободили от российского псевдореферендума 29 населенных пунктов - Зеленский

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинские военные в течение этой недели освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке Украины и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Об этом сообщил Президент Украины в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия для освобождения украинской земли.

Кроме того, Президент подчеркнул, что каждый из российских ударов, все проявления российского террора – против Запорожья, против Харькова, против Николаева, против Донбасса и всех других украинских территорий – только доказывают, что освобождение всей украинской земли – это единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев.

Дополнение

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал ранее, что украинские военные освободили уже семь населенных пунктов в Луганской области.