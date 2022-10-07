Зеленский призвал мир признать оккупацию россией Северных территорий Японии

КИЕВ. 7 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех в мире признать оккупацию россией Северных территорий Японии. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают.

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«И надо наконец-то действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций», - отметил Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада обратилась к международному сообществу по осуждению оккупации россией Северных территорий Японии.