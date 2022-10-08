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Российские чиновники начали "готовить свое общество" к возможному применению ядерного оружия, - Зеленский

Российские чиновники начали "готовить свое общество" к возможному применению ядерного оружия, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ВВС

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские чиновники начали «готовить свое общество» к возможному применению ядерного оружия, но добавил, что не верит, что Россия готова его применить. Об этом Глава государства сообщил в интервью каналу BBC, передает УНН.

Детали

В интервью BBC президент Зеленский отрицал, что призывал нанести удары по России, заявив, что предыдущее замечание было неправильно переведено.

"Вы должны использовать превентивные удары, - сказал он, имея в виду санкции, - "а не нападения".

Президент Путин и другие высокопоставленные российские чиновники предположили, что ядерное оружие – возможно, меньшее, тактическое оружие – можно использовать для защиты этих территорий, хотя западные официальные лица говорят, что нет никаких доказательств того, что Москва готова это сделать.

Выступая в Офисе Президента в Киеве, Зеленский сказал, что российские власти начали готовить свой народ к возможному применению ядерного оружия.

Цитата

“Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать. Но они начинают общаться. Они не знают, будут ли они использовать это или не будут использовать. Я думаю, что даже говорить об этом опасно”, — заявил Президент.

Впоследствии Зеленский добавил, что российские чиновники любят жизнь, и поэтому считает, “что риск применения ядерного оружия не такой определенный, как говорят некоторые эксперты, потому что они понимают, что поворота нет”.

Напомним

Зеленский заявил, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова.

Источник: УНН
Теги: ядерное оружие, интервью, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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