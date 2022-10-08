Зеленский о судьбе путина после победы Украины: пусть с ним будет разбираться его общество

КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время интервью с BBC Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после победы Украины над Россией, ему безразлична судьба российского диктатора и что его “пусть с ним будет разбираться его общество”, передает УНН.

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На вопрос журналиста ВВС к Зеленскому о дальнейшей судьбе российского президента путина после победы Украины, Глава государства ответил, что ему “безразлично и пусть с ним будет разбираться его общество” и все равно, будет ли он дальше у власти.

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“Абсолютно. Это тогда будет... Россия тогда будет заниматься своими внутренними вопросами. И я считаю, что это правильно, потому что нельзя решать своих внутренних вопросов путем захвата других территорий. Внутренние проблемы экономики с помощью других экономик. То есть они должны отойти на свои территории, чтобы своему обществу перестать что-то объяснять, и начать работать, реформировать государство, провести какие-то экономические реформы и так далее, то есть перейти к внутренней политике, и это правильно.

Поэтому мне безразлично, что будет с ним. Пусть с ним будет разбираться его общество. Это будет сугубо их вопрос”, — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский заявил, что российские чиновники начали «готовить свое общество» к возможному применению ядерного оружия, но добавил, что не верит, что Россия готова его применить.