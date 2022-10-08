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Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной

Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной

Владимир Зеленский

Источник: ВВС

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что к убийству российской Дугиной якобы причастны украинские спецслужбы Украина не имеет никакого отношения, пишет УНН.

Детали

На вопрос журналиста об убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной, Президент Украины заверил представителя ВВС, что Украина к этому не имеет отношения.

Цитата

"Мы не имеем к этому никакого отношения", — сказал Президент.

Ранее

Газета New York Times сообщила со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи санкционировали представители правительства Украины.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе под Москвой вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарова.

Источник: УНН
Теги: интервью, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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