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"Все незаконное должно быть разрушено" - Подоляк о взрывах на крымском мосту

"Все незаконное должно быть разрушено" - Подоляк о взрывах на крымском мосту

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 октября. УНН. Все то, что не соответствует закону, – должно быть разрушено. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы на крымском мосту, передает УНН.

Цитата

“Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано”, – написал он.

Дополнение

Утром на керченском мосту в Крыму произошёл взрыв.

В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.

Источник: УНН
Теги: Крым, Крымский мост, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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