Новости: Политика
8 октября 2022, 09:36 • Елизавета Калитвенцева • 27210
"Все незаконное должно быть разрушено" - Подоляк о взрывах на крымском мосту
Михаил Подоляк
КИЕВ. 8 октября. УНН. Все то, что не соответствует закону, – должно быть разрушено. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя взрывы на крымском мосту, передает УНН.
Цитата
“Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано”, – написал он.
Дополнение
Утром на керченском мосту в Крыму произошёл взрыв.
В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.
Источник: УНН
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