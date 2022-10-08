Новости: Политика
8 октября 2022, 11:13 • Елизавета Калитвенцева • 16500
Данилов "поздравил" путина с днем "хлопка" крымского моста
Алексей Данилов
КИЕВ. 8 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов "поздравил" российского диктатора владимира путина с днем "хлопка" на крымском мосту. Данилов опубликовал видео выступления американской певицы Мэрилин Монро ”Happy Birthday Mr. President”, передает УНН.
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“Доброе утро, Украина”, – написал он, опубликовав видео последствий удара по крымскому мосту и выступления Монро.
Отметим, что 7 октября российский диктатор владимир путин праздновал свое 70-летие.
Дополнение
Утром на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.
В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.
Источник: УНН
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