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Данилов "поздравил" путина с днем "хлопка" крымского моста

Данилов "поздравил" путина с днем "хлопка" крымского моста

Алексей Данилов

КИЕВ. 8 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов "поздравил" российского диктатора владимира путина с днем "хлопка" на крымском мосту. Данилов опубликовал видео выступления американской певицы Мэрилин Монро ”Happy Birthday Mr. President”, передает УНН.

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“Доброе утро, Украина”, – написал он, опубликовав видео последствий удара по крымскому мосту и выступления Монро.

Отметим, что 7 октября российский диктатор владимир путин праздновал свое 70-летие.

Дополнение

Утром на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Крым, Крымский мост, Алексей Данилов
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