КИЕВ. 8 октября. УНН. Великобритания отклонила призыв москвы провести тайное голосование в Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе относительно того, следует ли осуждать действия россии по аннексии четырех регионов Украины, и потребовала, чтобы орган, состоящий из 193 членов, проголосовал публично, пишет The Guardian, информирует УНН.

Детали

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила в пятницу, что в правилах Генеральной ассамблеи четко указано, что любой представитель может требовать проведения голосования, заносимого в отчет.

Она написала председателю Генеральной ассамблеи: "Проведение тайного голосования за решения Генеральной ассамблеи противоречило бы десятилетиям прецедента и подорвало бы практику наиболее представительного совещательного органа в мире".

Контекст

Агентство Reuters сообщило, что Генеральная ассамблея должна проголосовать за проект резолюции, осуждающей российские «незаконные так называемые референдумы» и «попытку незаконной аннексии». Она также подтверждает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины и призывает государства не признавать действия россии.

В письме к государствам ООН ранее на этой неделе посол россии в ООН василий небензя, как сообщается, лоббировал тайное голосование, утверждая, что западное лоббирование означает, что «может быть очень сложно, если позиции будут высказаны публично».