Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии
Специальный трибунал: юрист рассказал о перспективах его создания и последствиях для руководства россии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7890

"россия должна понести всю ответственность": МИД Украины выступил с заявлением по Японии

"россия должна понести всю ответственность": МИД Украины выступил с заявлением по Японии

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление относительно суверенитета и территориальной целостности Японии, где указало, что соответствующие обращения парламента и указ Президента являются важными шагами, которые восстанавливают историческую справедливость, пишет УНН.

Цитата

"7 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией российской федерации.

Принятие Верховной Радой Украины "Обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу относительно Северных территорий Японии" и подписание указанного указа Президента Украины являются важными шагами, которые восстанавливают историческую справедливость и подтверждают приверженность Украины общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в заявлении.

Детали

МИД Украины заявил, что "последовательно подчеркивает, что в современном мире нет места для применения силы с целью нарушения суверенитета и территориальной целостности любого государства мира вопреки международному праву".

"россия, как страна-агрессор, должна понести всю ответственность за свои действия по нарушению суверенных границ Украины и других государств мира", - отметили в МИД Украины.

Ранее 

7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по Северным территориям Японии. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, подтверждающий уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая её Северные территории.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Япония
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.