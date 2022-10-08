"россия должна понести всю ответственность": МИД Украины выступил с заявлением по Японии

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление относительно суверенитета и территориальной целостности Японии, где указало, что соответствующие обращения парламента и указ Президента являются важными шагами, которые восстанавливают историческую справедливость, пишет УНН.

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"7 октября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией российской федерации.

Принятие Верховной Радой Украины "Обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу относительно Северных территорий Японии" и подписание указанного указа Президента Украины являются важными шагами, которые восстанавливают историческую справедливость и подтверждают приверженность Украины общепризнанным принципам и нормам международного права", - говорится в заявлении.

Детали

МИД Украины заявил, что "последовательно подчеркивает, что в современном мире нет места для применения силы с целью нарушения суверенитета и территориальной целостности любого государства мира вопреки международному праву".

"россия, как страна-агрессор, должна понести всю ответственность за свои действия по нарушению суверенных границ Украины и других государств мира", - отметили в МИД Украины.

Ранее

7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по Северным территориям Японии. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, подтверждающий уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая её Северные территории.