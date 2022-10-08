Глава МИД Эстонии поздравил "украинские спецподразделения" со взрывом на крымском мосту

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил "украинские подразделения специального назначения" со взрывом на крымском мосту. Об этом глава МИД Эстонии сказал в комментарии Delfi, пишет УНН.

Детали

По словам эстонского министра, Украина давно объявила, что цель – разрушить мост. Он добавляет, что мост физически не разрушен, но обвалилась часть автомобильного моста и горит железная дорога. "Положительным моментом является то, что движение остановилось", - сказал Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, мост имеет важное символическое значение для россии, поскольку соединял материковую часть рф и временно оккупированный Крымский полуостров, что было особенно важным для сохранения логистической связи. Мост был важен для путина еще и как подтверждение, что "Крым навсегда останется с россией".

Рейнсалу не исключает, что взорвать мост планировалось именно сегодня, поскольку путину вчера исполнилось 70 лет. "Я считаю, что эта цель была уже очень давно", - добавил он.

По словам Рейнсалу, это был смелый поступок. "Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - добавил министр.

Дополнение

Утром на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.