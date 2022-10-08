Прокомментируем после победы: СБУ о своей роли в "хлопке" на крымском мосту

КИЕВ. 8 октября. УНН. Служба безопасности Украины прокомментировала информацию некоторых СМИ о своей роли в подрыве крымского моста сегодня утром. Как отметил в комментарии УНН прессекретарь СБУ Артем Дехтяренко, официальные комментарии будут после окончательной победы.

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"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил Дехтяренко.

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Источники в правоохранительных органах сообщили УНН, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Министерство обороны Украины прокомментировало взрыв на крымском мосту: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — затонули. Что на очереди, россияне?".

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Утром на керчинском мосту в Крыму произошёл взрыв.

В сети показали масштабы разрушений на крымском мосту.