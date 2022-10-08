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Галущенко предполагает, что третий блэкаут на ЗАЭС является повышением ставок рф перед визитом главы МАГАТЭ

Галущенко предполагает, что третий блэкаут на ЗАЭС является повышением ставок рф перед визитом главы МАГАТЭ

КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия, связывающая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил министр энергетики Герман Галущенко, предположив, что такие действия оккупантов – это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в москву, пишет УНН.

Детали

"Третий блэкаут ЗАЭС. Сегодня ночью из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия, связывающая станцию с энергосистемой Украины", – написал в Facebook Галущенко.

Работу ЗАЭС, отметил министр, обеспечивают дизель-генераторы, топлива для которых хватит на 10 суток.

Цитата

"Возможно, это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с Президентом Украины сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - отметил Галущенко.

И добавил, что "цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям россии, но ядерный террорист продолжает свой шантаж". "И остановить их возможно только жесткими санкциями, в первую очередь - против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - отметил министр.

Дополнение

От ночных обстрелов на ЗАЭС произошло полное обесточивание станции.

Источник: УНН
Теги: Россия, Запорожье и Запорожская область, война, Минэнергоугля, Запорожская АЭС, Герман Галущенко
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