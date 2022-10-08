Галущенко предполагает, что третий блэкаут на ЗАЭС является повышением ставок рф перед визитом главы МАГАТЭ

КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия, связывающая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил министр энергетики Герман Галущенко, предположив, что такие действия оккупантов – это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в москву, пишет УНН.

Детали

"Третий блэкаут ЗАЭС. Сегодня ночью из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия, связывающая станцию с энергосистемой Украины", – написал в Facebook Галущенко.

Работу ЗАЭС, отметил министр, обеспечивают дизель-генераторы, топлива для которых хватит на 10 суток.

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"Возможно, это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в москву. Ведь Генеральный директор МАГАТЭ после встречи с Президентом Украины сделал заявление, что ЗАЭС - это украинская станция", - отметил Галущенко.

И добавил, что "цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям россии, но ядерный террорист продолжает свой шантаж". "И остановить их возможно только жесткими санкциями, в первую очередь - против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем для возможной ядерной аварии", - отметил министр.

Дополнение

От ночных обстрелов на ЗАЭС произошло полное обесточивание станции.