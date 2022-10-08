У Эрдогана говорят, путин хочет заключить новую "большую сделку" между россией и Западом - CNN

КИЕВ. 8 октября. УНН. Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN, что российский диктатор владимир путин хочет заключить "новую большую сделку" со странами Запада, которая частично будет касаться и Украины, пишет УНН.

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По словам пресс-секретаря и советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, кажется неизбежным, что война россии в Украине продлится еще какое-то время, и вопрос в том, какой ущерб будет нанесен до возобновления переговоров, пишет издание.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщил CNN, что переговоры, скорее всего, возобновятся в какой-то момент.

"Вопрос в том, когда мы вернемся к этому и какой ущерб к тому времени будет нанесен?", - сказал Калын в интервью CNN.

Калын сказал, что остановки переговоров следует ожидать, добавив, что он недавно обсуждал этот вопрос с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

При этом турецкий чиновник сказал, что есть и более важный момент, когда речь идет об участии россии в переговорах.

"Насколько мы понимаем, господин путин хочет заключить новую большую сделку, новую сделку с Западом. Отчасти это, безусловно, касается Украины. Но на самом деле более важный вопрос — это новое соглашение между россией и западным миром", — сказал Калын.

москва считает, что соглашения, заключенные в конце холодной войны при президентах Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю россию, сказал он. "Есть новая россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новое соглашение", - сказал Калын.

В результате всему глобальному либеральному порядку предстоит серьезное испытание, сказал он.

Дополнение

Турция, критикуя российское вторжение и недавний шаг президента рф владимира путина по аннексии украинских территорий, поддерживает хорошие отношения с кремлем и этим летом помогла с заключением соглашения, которое позволяет поставки зерна из украинских портов.

В пятницу Эрдоган говорил с путиным о "последних событиях" в войне в Украине, согласно данным турецкого правительства.