гауляйтер сальдо готовит вывоз украинских детей

КИЕВ. 8 октября. УНН. Назначенный оккупантами «главой Херсонской области» владимир сальдо сообщил, что российский регионы готовы принимать детей из Херсонской и Запорожской областей «чтобы они в это время могли отдохнуть», сообщает УНН со ссылкой на заявление сальдо, опубликованное в его Telegram-канале.

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«Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять», - сказал гауляйтер.

Напомним

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, о том что оккупанты готовят вывоз украинских детей в рф под видом отдыха и оздоровления, однако это ни что иное как попытка взять детей в заложники, переселить.

Принудительное перемещение с оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта мирных жителей, в том числе детей, – это нарушение Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и военном преступлении.

В данный момент Украина располагает информацией, основанной на обращениях, о депортации почти 8 тысяч детей. Однако, указывается, что согласно открытым источникам информации рф, таких детей может быть свыше 685 тысяч.