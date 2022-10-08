Зеленский озвучил, в каких формах и методах защиты Украина нуждается сегодня

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Черногорском форуме по безопасности. Во время своего выступления он озвучил пять шагов, которые необходимы сегодня для обеспечения безопасности, передает УНН.

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«Анализируя элементы российской войны против нашего государства и конкретные шаги агрессора, можно прийти к выводу о том, в каких формах и методах защиты мы нуждаемся ради безопасности», - заявил глава государства.

Детали

Единство, демократия, независимость, оружие и ответственность – вот пять пунктов, которые позволят остановить агрессора.

Зеленский отметил, что россия боится единства стран.

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«Нынешние руководители россии не признают результатов выборов и народных движений тогда, когда из-за них теряют влияние. И пытаются устроить перевороты или коррумпировать политический процесс тогда, когда выбирают для себя какую-то марионетку, которая будет представлять их интересы.

Все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния. Чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики», - заявил Президент, говоря о важности демократии.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что россия угроза не только для Украины, а для всех.

«Поэтому все должны достичь полной независимости от россии, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в кандалы: экономические зависимости, энергетические, политические – любые», - уверен Зеленский.

Он добавил, также, что российское руководство много лет чувствовало безнаказанность за свои преступления и это нужно изменить.

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«Долгие годы руководитель россии и его окружение чувствовали полную безнаказанность. Они осуществили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, потому что не верят, что мир сможет привлечь их к ответственности не только за преступление агрессии против суверенного государства, но и за любое преступление, которое только можно представить.

Поэтому привлечь их к ответственности – означает гарантировать долгосрочность мира после этой войны. Неотвратимость наказания – один из ключевых принципов уголовного судопроизводства. И должны применить этот принцип к российскому руководству так, как оно того заслуживает», - заявил Зеленский участникам форума.