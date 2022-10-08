Награда принадлежит каждому украинцу: правозащитники-победители прокомментировали получение Нобелевской премии

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" отметила, что Нобелевская премия принадлежит каждому украинцу, и является общей победой для всей нации. Об этом на брифинге отметила председатель организации Александра Матвийчук, передает УНН.

Она также прокомментировала упреки в адрес организаторов о получении Премии странами-агрессорами — россией и белорусью.

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“Я могу повторить, что мы не расцениваем эту награду, которая, принадлежит по праву всем людям в Украине, которые борются за свободу и за демократию, как советский старый нарратив о “братских народах”. Эта история о сопротивлении общему злу. Эта история о том, что правозащитники в разных странах выстраивают между собой горизонтальные связи, чтобы решать проблемы, которые не имеют государственных границ”, – отметила Матвийчук.

Она добавила, что пока никто из представителей государственной власти не поздравил организацию с Премией.

“Президент Украины пока что нас не поздравил. Если бы даже кто-то из представителей власти нам вчера бы звонил, они нам бы не дозвонились. Поэтому мы подождем. Эта премия принадлежит всему украинскому народу, поэтому поздравлять можно каждого”, – отметила Матвийчук.

Дополнение

Нобелевскую премию мира-2022 присудили белорусскому правозащитнику Алесю Бяляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Нобелевский комитет имеет интересное понимание слова "мир", если премию получают представители стран-агрессоров.

“У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал Подоляк в Twitter.