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Зеленский призвал все государства Европы демонтировать российские сети влияния

Зеленский призвал все государства Европы демонтировать российские сети влияния

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками Черногорского форума по безопасности, призвал все государства Европы демонтировать все сети российского влияния, передает УНН со ссылкой на речь главы государства.

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«Все государства Европы должны демонтировать любые российские сети влияния. Чтобы не было распространения дезинформации, коррупции и преступной политики. Для Балкан это важно не меньше, чем для нашей части Европы», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня очевидно – что россия угрожает не кому-то одному, а всем.

«Поэтому и все должны достичь полной независимости от россии, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в кандалы: экономические зависимости, энергетические, политические – любые», - отметил Зеленский.

Напомним

В своем выступлении на форуме Владимир Зеленский назвал пять форм и методов защиты, которые нужно реализовать ради безопасности: единство, демократия, независимость, оружие и ответственность.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Европа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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