В москве начались аресты военных: в центре города перекрыто движение - разведка

КИЕВ. 8 октября. УНН. Как информирует Главное управление разведки, в москве начался комплекс «мероприятий» направленных против военных, передает УНН.

Детали

В частности, в центре москвы перекрыто движение. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени дзержинского – «элиты» росгвардии, которые движутся в центр совместно с подразделениями полиции.

Цитата

“Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных. Зато все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность”, – говорится в сообщении.

Дополним

Министр обороны рф сергей шойгу завысил данные по мобилизованным россиянам, назвав ранее цифру в 200 тысяч. На самом деле мобилизовано более 100 тысяч человек.



Растущая внутренняя критика в России "частичной мобилизации", вероятно, заставляет российского президента владимира путина обвинять министерство обороны РФ и, в частности, министра обороны россии сергея шойгу.



