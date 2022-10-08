В ЕС не признают присвоение рф Запорожской АЭС и призывают усилить миссию МАГАТЭ

КИЕВ. 8 октября. УНН. Европейский союз осуждает незаконный указа президента рф о захвате Запорожской атомной электростанции и считает его юридически недействительным. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий, информирует УНН.

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«Европейский союз самым решительным образом осуждает указ президента россии путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создании в связи с этим государственного предприятия. ЕС не признает и решительно осуждает незаконную аннексию россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, постановление о захвате ЗАЭС является незаконным и юридически недействительным», - говорится в заявлении ЕС.

В ЕС считают, что россия должна полностью вывести свои вооруженные силы и технику и вернуть контроль над АЭС ее законному владельцу, Украине.

«Усиленное присутствие МАГАТЭ на площадке и его беспрепятственный доступ к станции крайне необходимы в интересах безопасности Европы в целом. Зона ядерной безопасности и защиты должна быть создана немедленно, без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС решительно поддерживает усилия Генерального директора Международного агентства по атомной энергии в этом направлении», - говорится в тексте заявления.

Добавим

5 октября российский диктатор владимир путин подписал "указ" о передаче Запорожской АЭС под управление россии.

Кроме того, оккупанты незаконно арестовали директора украинской Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова 1 октября

"росатом” назначил своего “директора” временно-оккупированной Запорожской АЭС.