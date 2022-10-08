После взрыва на крымском мосту путин возложил его защиту на фсб

КИЕВ. 8 октября. УНН. Российский диктатор владимир путин распорядился усилить меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив и возложил эти функции на федеральную службу безопасности. Об этом, ка пишет УНН, сообщают российские СМИ.

Путин подписал соответствующий указ.

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"Возложить на федеральную службу безопасности российской федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста российская федерация полуостров Крым и магистрального газопровода краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Напомним

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив был зафиксирован пожар – горела цистерна с топливом. Как сообщили в пабликах местные жители рано утром они слышали звуки взрывов со стороны моста.

В результате инцидента обрушилось три пролета мостового перехода