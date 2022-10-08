Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8730

После взрыва на крымском мосту путин возложил его защиту на фсб

После взрыва на крымском мосту путин возложил его защиту на фсб

КИЕВ. 8 октября. УНН. Российский диктатор владимир путин распорядился усилить меры по защите транспортного перехода через Керченский пролив и возложил эти функции на федеральную службу безопасности. Об этом, ка пишет УНН, сообщают российские СМИ.

Путин подписал соответствующий указ.

Цитата

"Возложить на федеральную службу безопасности российской федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста российская федерация полуостров Крым и магистрального газопровода краснодарский край - Крым в период их эксплуатации", - говорится в тексте указа.

Напомним

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив был зафиксирован пожар – горела цистерна с топливом. Как сообщили в пабликах местные жители рано утром они слышали звуки взрывов со стороны моста.

В результате инцидента обрушилось три пролета мостового перехода 

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.