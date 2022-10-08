В Крыму было облачно, хотя и тоже тепло: Зеленский прокомментировал взрывы на Крымском мосту

КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал взрывы на Крымском мосту, передает УНН. Президент в очередной раз отметил — что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

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В начале звонка Президент отметил солнечную и теплую погоду в Украине, однако в крымском регионе “было облачно, хотя и тоже тепло”.

“К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное”, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинское будущее — “это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму”.

“Если оккупанты сбегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен”, — сказал Зеленский.

Президент в очередной раз отметил — что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

“Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим”, — заявил Президент.

Добавим

8 октября утром на керчинском мосту в Крыму произошёл взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили УНН, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.

Отметим, что назначенный москвой "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев после взрыва на крымском мосту сначала сообщил об ограничениях на продажу топлива и продуктов питания, а затем о том, что они снимаются.

Тем временем, в Керчи во временно оккупированном Крыму образовалась многокилометровая очередь к паромной переправе на выезд с полуострова.