КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский предостерег граждан на деоккупированных территориях о серьезности минной угрозы, передает УНН.

Детали

Президент отметил, что в эти сутки продолжилось движение наших военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто участвует в активных действиях – в действиях на востоке, в действиях на юге Украины.

“Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень-очень сложно, очень жесткие бои. Хочу сегодня снова отметить наших воинов из 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» за мужество, за стойкость именно на этом направлении”, — отметил Президент.

Зеленский сообщил, что на деоккупированных территориях “не сбавляется темп в восстановительных работах” — это транспорт, электричество, газоснабжение, почта и социальные выплаты. Также Президент предостерег граждан на деоккупированных территориях о серьезности минной угрозы.

Цитата

“Очень прошу всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал взрывы на Крымском мосту, а также в очередной раз отметил — что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.