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Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения: в МИД опровергли информацию

Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения: в МИД опровергли информацию

КИЕВ. 9 октября. УНН. МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует УНН.

Детали

Вечером 8 октября МИД Беларуси вызвали посла Украины в Минске Игоря Кизима, которому была вручена дипломатическая нота.

Цитата

“В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана российской федерации по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины”, — говорится в сообщении.

Спикер МИД Украины призвал белорусский народ не поддаваться на провокации и отметил, что “власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины”.

Напомним

Белорусский правитель Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Беларусь
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