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путин завтра собирает "оперативное" совещание с постоянными членами совбеза - песков

путин завтра собирает "оперативное" совещание с постоянными членами совбеза - песков

Владимир Путин

КИЕВ. 9 октября. УНН. Завтра, 10 октября, российский диктатор владимир путин соберет "оперативное совещание" с постоянными членами совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российский ТАСС.

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"президент рф владимир путин 10 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности", сообщил песков.

Добавим

Что планирует "оперативно" обсудить с совбезом российский диктатор пока неизвестно. Однако, может предположить, что среди вопросов будет и "пожар" на Крымском мосту.

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Напомним

8 октября на крымском мосту произошел взрыв. В социальных сетях опубликовали масштабы разрушений.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война
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