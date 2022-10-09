Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия рф активизирует лукашенко

КИЕВ. 9 октября. УНН. рф вместо ядерного оружия активизирует белорусского диктатора александра лукашенко. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

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«Вместо тактического ядерного оружия активизируется лукашенко. Вчера беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель – отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе», — написал Анушаускас.

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Напомним

Белорусский правитель александр лукашенко подтвердил участие беларуси в войне против Украины.

МИД беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории беларуси.