Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,08 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12465

Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия рф активизирует лукашенко

Министр обороны Литвы: вместо ядерного оружия рф активизирует лукашенко

КИЕВ. 9 октября. УНН. рф вместо ядерного оружия активизирует белорусского диктатора александра лукашенко. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает УНН.

Цитата

«Вместо тактического ядерного оружия активизируется лукашенко. Вчера беларусь официально обвинила Украину в подготовке нападения на себя. Цель – отвести как можно больше украинских сил от фронта к белорусской границе», — написал Анушаускас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Несмотря на войну": министр обороны Литвы за начало переговоров о вступлении Украины в НАТО уже сейчас

Напомним

Белорусский правитель александр лукашенко подтвердил участие беларуси в войне против Украины.

МИД беларуси вручило украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.