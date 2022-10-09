Единственный шанс: министр обороны Румынии призвал Запад вести переговоры с рф о мире с Украиной

КИЕВ. 9 октября. УНН. Переговоры являются единственным шансом для россии заключить мир с Украиной. Такое мнение высказал министр национальной обороны Василе Дынку, которого цитирует Agerpres, передает УНН.

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"Война будет продолжаться (…) единственным шансом на мир могут быть переговоры с россией. Конечно, это сложные переговоры (...) Страны мира, НАТО, Соединенные Штаты должны вести переговоры для Украины о гарантиях безопасности и мире с россией. Украина сама не сможет вести переговоры с россией, потому что политический класс в Украине в этот момент не может позволить себе, допустить (…) потерю территорий, окончательно несправедливую потерю территорий. Это было бы слишком большим поражением для политики", - сказал Василе Дынку в эфире Prima TV.

Детали

По его словам, у россии есть ресурсы для продолжения войны.

"Было бы идеально достичь переговорной ситуации, даже если бы был достигнут замороженный конфликт, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней и материальных ценностей", - пояснил Дынку.

Кроме того, он считает, что единственная возможность завершить карьеру президента россии владимира путина - найти ему замену в системе.

"Единственная возможность завершить карьеру, скажем так, политику, и то, что сегодня происходит в россии, — чтобы система, которую представляет путин, нашла себе замену, сменила ее. Я не думаю, что на данный момент у нас есть такой, которому диктатор позволил бы родиться, вырасти...", – заявил Василе Дынку.

Он отметил, что война в Украине соответствует "разочарованию россиян" тем, что они потеряли СССР.

"Эта несправедливая война против Украины, это преступление против Украины, на самом деле, соответствует разочарованию россии и россиян, потому что они потеряли СССР как империю... Конечно, это провал имперского менталитета и изоляции, потому что россия, в конце концов, за пределами большой классической культуры, была изолирована в последние годы, она, вероятно, прошла через разочарование перехода от социалистической экономики к рыночной экономике", - добавил Василе Дынку.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом рф владимиром путиным.