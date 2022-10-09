В Украине отреагировали на заявление министра обороны Румынии: готовы к переговорам только по скорейшему вступлению в НАТО

КИЕВ. 9 октября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на заявление министра обороны Румынии, заявил, что Украина сейчас готова к переговорам с Западом "только по скорейшему вступлению в НАТО". В свою очередь, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter написал собственный "алгоритм", для тех, кто хочет переговоров с россией, передает УНН.

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"Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время и россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада стоит направить именно в этом направлении", - написал Арахамия в Telegram.

В свою очередь, Михаил Подоляк опубликовал "алгоритм для миротворцев", которые хотят начать переговоры с россией.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной территории Украины. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников. Меньше фантазий – больше реалий…", - указал он.

Напомним

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку заявил, что единственным шансом на мир в Украине могут быть переговоры с россией и призвал страны мира, НАТО, Соединенные Штаты присоединится к обсуждению гарантий безопасности и мира с москвой.