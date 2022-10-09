Это верх цинизма: Стивен Кинг ответил на заявления рашистов о "теракте" на Крымском мосту

КИЕВ. 9 октября. УНН. Американский писатель Стивен Кинг резко отреагировал на заявления рашистов о "теракте" на Крымском мосту, отметив, что "это верх долбаного цинизма", передает УНН.

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"После девяти месяцев убийств и, во многих случаях, пыток гражданских лиц; после разрушения целых городов; россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это верх долбаного цинизма", - написал Кинг в Twitter.

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8 октября на крымском мосту произошёл взрыв. В социальных сетях опубликовали масштабы разрушений.