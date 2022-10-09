Новости: Политика
9 октября 2022, 18:11 • Тоня Туманова • 14565
Это верх цинизма: Стивен Кинг ответил на заявления рашистов о "теракте" на Крымском мосту
КИЕВ. 9 октября. УНН. Американский писатель Стивен Кинг резко отреагировал на заявления рашистов о "теракте" на Крымском мосту, отметив, что "это верх долбаного цинизма", передает УНН.
Цитата
"После девяти месяцев убийств и, во многих случаях, пыток гражданских лиц; после разрушения целых городов; россияне называют подрыв моста "терроризмом". Это верх долбаного цинизма", - написал Кинг в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин завтра собирает "оперативное" совещание с постоянными членами совбеза - песков
Ранее
8 октября на крымском мосту произошёл взрыв. В социальных сетях опубликовали масштабы разрушений.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram