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Германия планирует отправить ВСУ зимнее снаряжение на 11 млн евро - СМИ

Германия планирует отправить ВСУ зимнее снаряжение на 11 млн евро - СМИ

КИЕВ. 9 октября. УНН. Правительство Германии готовит к отправке в Украину пакет помощи на 11 млн евро, в который войдет теплая форма, палатки и снаряжение для ведения боевых действий зимой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

По информации СМИ, пакет помощи будет включать 100 000 теплых курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни мобильных электрогенераторов и сухпайки (Einmannpackung).

В конце лета министр обороны Украины Алексей Резников направил НАТО запрос на зимнее снаряжение для ВСУ. В письме генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу он сообщил, что требуется срочная поставка зимнего снаряжения для 200 000 солдат. Несколько стран-членов НАТО заявили, что тоже хотят составить зимние пакеты, подобные немецким.

Напомним

Евросоюз хочет обучать до 15 тыс. украинских военных в странах ЕС следующей зимой. Два оперативных штаба должны быть в Германии и Польше.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, военная помощь, война
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