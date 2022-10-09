Шольц поговорил с Байденом: Украину будут поддерживать, а на рф будут давить санкциями

КИЕВ. 9 октября. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом - последние аннексии украинских территорий рф назвали нарушением принципов ООН, а частичную мобилизацию - серьезной ошибкой. Кроме того - Киеву пообещали поддержку, а Москве - санкции, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина Германии.

Детали

Как сообщил спикер федерального правительства Штеффен Хебештрайт, сегодня днем канцлер Олаф Шольц разговаривал с президентом США Джо Байденом. В центре внимания почти часового разговора была подготовка к предстоящим встречам в формате G7 и G20, на которых также будет рассмотрен вопрос российского вторжения в Украину и способы борьбы с его последствиями.

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"...федеральный канцлер и президент США согласились, что последние аннексии украинских территорий россией были массовым нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций и должны рассматриваться как попытка насильственного завладения иностранной территорией и никогда не будут приняты. Они осудили эту дальнейшую эскалацию и разделили оценку того, что частичная мобилизация в россии была серьезной ошибкой. Это еще раз показывает, какую горькую цену должны заплатить российские граждане за просчеты президента путина. Они раскритиковали недавние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились, что такой шаг будет иметь чрезвычайно серьезные последствия для россии", - говорится в сообщении.

В Кабмине Германии отметили, отказ россии выполнить международные требования о прекращении боевых действий ведет страну к все большей международной изоляции. И Шольц, и Байден повторили, что путин все так же призывают прекратить военные действия и полностью вывести свои вооруженные силы со всей Украины.

"США и Германия будут продолжать неуклонно поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности, а также поддерживать санкционное давление на россию, отметили Байден и Шольц", - говорится в сообщении.

Кроме того, федеральный канцлер и президент США также осудили акты саботажа на трубопроводах Nord Stream I и Nord Stream II. Целенаправленные нарушения критической инфраструктуры были недопустимыми и привели бы к единодушным ответам, отметили в Кабмине Германии.